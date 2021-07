Papież Franciszek opuścił szpital w Rzymie. "Bezpłatny dostęp do usług medycznych dla wszystkich to nieoceniona wartość"

Jak podają włoskie media, Ojciec Święty nie powrócił jeszcze do Watykanu. Prosto ze szpitala udał się do Bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Dopiero stamtąd ma wrócić do swojej rezydencji w Domu św. Marty, gdzie będzie przechodził rekonwalescencję pod okiem swojego osobistego lekarza, profesora geriatry Roberta Bernabei.