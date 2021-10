Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 8.10.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Aby narody stawały się braćmi, do nieba musi nieustannie wznosić się modlitwa, a jedno słowo nie może przestać rozbrzmiewać na ziemi: #pokój. #BraterstwoDlaPrzyszłości https://t.co/0ob917sjjU

Jesteśmy na tej drodze, aby budować pokój w imię Boga, traktując wszystkich jak braci. Nawet jeśli są osoby, które chcą dzielić i wywoływać konflikty, to my wierzymy w znaczenie wspólnej drogi do #pokoju: zawsze razem, nigdy przeciwko sobie. #BraterstwoDlaPrzyszłości