Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 8.09.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

W przyszłą niedzielę udam się do Budapesztu na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Moja pielgrzymka będzie kontynuowana przez kilka dni na Słowacji i zakończy się wielkim popularnym świętem Matki Bożej Bolesnej, Patronki tego kraju.

Bóg jest chwalebnie i tajemniczo obecny w stworzeniu, ponieważ jest Panem, który nad nim panuje. Aby to odkryć, potrzebujemy zamilknąć, słuchać, kontemplować. #CzasDlaStworzenia

Oto lekarstwo: kilka zbędnych słów mniej i kilka Słów Boga więcej. Czujemy, że do nas odnosi się to słowo #EwangeliaNaDziś: „Effatà, otwórz się”. Jezu, pragnę, abyś otworzył mnie na Twoje Słowo, otwórz mnie na słuchanie. Uzdrów moje serce.

Wszyscy mamy uszy, ale bywa, że nie potrafimy słuchać. Głuchota wewnętrzna jest gorsza od tej fizycznej, to głuchota serca. O dotknięcie i uleczenie z niej prośmy dziś Jezusa. #EwangeliaNaDziś

W obliczu nasilenia się wielu zbieżnych kryzysów, politycznych i środowiskowych - dotyczących głodu, klimatu, broni nuklearnej, by wymienić tylko kilka przykładów - zaangażowanie na rzecz pokoju nigdy nie było bardziej konieczne i pilne.

Na początku jest Miłość, Miłość Boga. Wszystko to czym jest życie, wszystko to, co jest piękne, dobre i prawdziwe pochodzi stąd, od Boga, który jest miłością, jak z serca i z łona matki pochodzi ludzkie życie, i jak z serca i z łona Matki zrodził się Jezus, wcielona Miłość.