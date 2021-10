Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 7.10.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka? Newsroom 360

Papież Franciszek odprawia mszę w Meksyku. Marko Vombergar/Aleteia Image Department | CC

7.10.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Dzisiaj Kościół obchodzi święto #MatkiBożejRóżańcowej. W tym miesiącu październiku zapraszam was do odmawiania tej modlitwy, pozwalając się prowadzić przez Maryję do Jej syna Jezusa. ”