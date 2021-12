Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 6.12.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka? Newsroom 360

Tweet papieża Franciszka z 6.12.2021: „W języku greckim jest takie pouczające powiedzenie: o fílos ine állos eaftós, „przyjaciel, to drugi ja”. To prawda, druga osoba jest drogą do odnalezienia siebie. Dobre decyzje zawsze dotyczą także innych, a nie tylko nas samych. #PodróżApostolska. ”