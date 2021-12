Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 3.12.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Duch Święty pragnie, aby prawosławni i katolicy, z pokorą i szacunkiem, zbliżyli się do siebie. Zachęca nas, abyśmy nie godzili się na podziały z przeszłości i wspólnie uprawiali rolę Królestwa, cierpliwie, wytrwale i konkretnie. #PodróżApostolska

Drogę do pokoju, który leczy konflikty i odnawia braterstwo, wyznacza dialog. Musimy pomóc sobie nawzajem, aby uwierzyć w cierpliwą i łagodną siłę dialogu. Nie jest to łatwa droga, ale nie ma innego sposobu, aby osiągnąć pojednanie. #PodróżApostolska

Przybywam na Cypr z tym samym pragnieniem, co apostoł Barnaba: zobaczyć działanie łaski Bożej w waszym Kościele i na waszej ziemi, cieszyć się razem z wami z cudów, które Pan czyni i zachęcać was, abyście wytrwali i nigdy się nie zniechęcali. #PodróżApostolska

Jutro udam się na Cypr i do Grecji, aby odwiedzić te kraje bogate w historię, duchowość i kulturę. Będzie to podróż do źródeł wiary apostolskiej i braterstwa między chrześcijanami różnych wyznań. Towarzyszcie mi modlitwą!