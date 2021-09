Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 3.09.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Na początku jest Miłość, Miłość Boga. Wszystko to czym jest życie, wszystko to, co jest piękne, dobre i prawdziwe pochodzi stąd, od Boga, który jest miłością, jak z serca i z łona matki pochodzi ludzkie życie, i jak z serca i z łona Matki zrodził się Jezus, wcielona Miłość.