Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 28.11.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Zaproszenie Chrystusa skierowane do Pawła, jest skierowane dziś także do każdego i każdej z was, drodzy młodzi: powstań! Nie możesz pozostać na ziemi, „użalając się nad sobą”, czeka na ciebie misja! Także ty możesz być świadkiem dzieł, które Jezus zaczął w tobie wypełniać.

Praca dzieci jest równoznaczna z ich wykorzystywaniem. To odmawianie im prawa do zdrowia, do edukacji, do harmonijnego rozwoju, do zabawy i do marzeń. To okradanie dzieci z ich przyszłości, a tym samym z ich człowieczeństwa.