Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 28.07.2022? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Papież Franciszek napisał 28.07.2022 na Tweeterze: „Panie Jezu, nasza siło i pocieszenie, pozostań z nami, gdy słabnie nadzieja i zapada noc rozczarowania. Gdy Ty idziesz obok nas, nasza porażka zmienia się w nadzieję nowego życia. #PodróżApostolska #Kanada. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Pozwólmy, aby Jezus nas spotkał; pozwólmy, aby Jego Słowo wskazało nam drogę do uzdrowienia i pojednania; z wiarą łammy razem Chleb Eucharystyczny, abyśmy na nowo odkryli swoją tożsamość umiłowanych dzieci Ojca, powołanych do bycia braćmi i siostrami. #PodróżApostolska

Kiedy porażka ustępuje miejsca spotkaniu z Panem, życie odradza się do nadziei i możemy się pojednać: z samymi sobą, z braćmi, z Bogiem. #PodróżApostolska #Kanada.

Także dziś nie brakuje kolonizacji ideologicznych, które robią miejsce dla kultury unieważniania, zaniedbując obowiązki wobec najsłabszych i najbardziej wrażliwych: ubogich, migrantów, osób starszych, chorych, nienarodzonych... To oni są zapomniani w społeczeństwach dobrobytu.

To nie wyścig zbrojeń i strategie odstraszania przyniosą pokój i bezpieczeństwo. Nie należy pytać, jak prowadzić wojny, ale jak je zakończyć. Potrzebna jest kreatywna i dalekowzroczna polityka, potrafiąca wyłamać się ze schematów stron.

Wiele można się nauczyć od ludów pierwotnych – ich zdolności do słuchania Boga, ludzi i natury. Potrzebujemy tego w dzisiejszym świecie pełnym zawirowań, który utrudnia prawdziwie ludzki, zrównoważony i integralny rozwój. #RdzenneLudy #Kanada

Wraz z biskupami Kanady ponawiam prośbę o przebaczenie za zło popełnione przez tak wielu chrześcijan wobec ludów rdzennych. To tragedia, gdy wierzący dostosowują się do korzyści świata, a nie do Ewangelii. #RdzenneLudy #Kanada

Orędzie jedności, które Niebo zsyła na ziemię, nie lęka się różnic i zaprasza nas do komunii, do wspólnego wyjścia, ponieważ wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze. #RdzennaLudność #Kanada

Wszyscy, jako Kościół, potrzebujemy uzdrowienia z pokusy wybierania obrony instytucji zamiast poszukiwania prawdy. Z Bożą pomocą budujmy Kościół-Matkę, zgodny z Bożym upodobaniem. #RdzennaLudność #Kanada

Drodzy Bracia i Siostry z rdzennych ludów, ja również przybyłem jako pielgrzym, aby powiedzieć Wam, jak cenni jesteście dla mnie i dla Kościoła. Niech Pan pomoże nam iść na przód w procesie uzdrawiania, ku coraz zdrowszej i odnowionej przyszłości. #RdzenneLudy #Kanada

Otrzymaliśmy tak wiele z rąk tych, którzy odeszli przed nami: co chcemy przekazać w spadku potomkom? Żywą czy powierzchowną wiarę, społeczeństwo oparte na zysku czy na braterstwie, świat żyjący w pokoju czy w wojnie, zniszczone stworzenie czy dom, który nadal jest gościnny?

Módlmy się za naszych przodków i w jedności z nimi. Pielęgnujmy pamięć o nich i ich spuściznę: w mgle zapomnienia, która spowija nasze zawirowane czasy, kluczowe jest pielęgnowanie korzeni. W ten sposób budujemy przyszłość. #DziadkowieIStarsi

Niech święci Joachim i Anna pomogą nam czcić naszych dziadków, cenić ich obecność, by budować lepszą przyszłość, w której dla nikogo nie powtarza się historia przemocy i marginalizacji, jakiej doświadczyli nasi bracia i siostry spośród rdzennej ludności. #RdzenneLudy

Wspólna modlitwa, wspólna pomoc, dzielenie się historiami życia, wspólnymi radościami i zmaganiami – to wszystko otwiera drzwi do pojednawczego dzieła Boga. #PodróżApostolska #Kanada

Pojednanie to nie tyle nasze dzieło, jest to dar, który wypływa z Ukrzyżowanego, to pokój, który płynie z Serca Jezusa, to łaska, o którą trzeba prosić. #RdzenneLudy #Kanada

Nasze starania o uzdrowienie i pojednanie nie wystarczą, potrzebna jest łaska Chrystusa, potrzebna jest cicha i silna mądrość Ducha. Niech On wypełni oczekiwania serc. Niech On weźmie nas za rękę. Niech On będzie Tym, który sprawi, że będziemy szli razem. #RdzenneLudy #Kanada

Proszę o przebaczenie, w szczególności za sposób, w jaki wielu członków Kościoła współpracowało w tych projektach niszczenia kultury i przymusowej asymilacji, realizowanych przez ówczesne rządy, których kulminacją był system szkół rezydencjalnych. #RdzenneLudy #Kanada

Drogie #LudyRdzenneKanady, przybywam na wasze rodzinne ziemie, aby powiedzieć wam osobiście, że jestem zasmucony, aby błagać Boga o przebaczenie, uzdrowienie i pojednanie, aby pokazać wam moją bliskość, aby modlić się z wami i za was.

To na nas, dziadkach i osobach starszych, spoczywa wielka odpowiedzialność: nauczyć ludzi naszych czasów patrzeć na innych tak, jak my patrzymy na nasze wnuki, czule i z wyrozumiałością. Możemy dziś być nauczycielami pokojowego, wrażliwego na najsłabszych stylu życia. #dziadkowie

„Wsłuchaj się w głos stworzenia” to temat i zachęta tegorocznego Czasu dla Stworzenia - od 1 września do 4 października. Jest to szczególny czas dla wszystkich chrześcijan, aby razem modlić się i troszczyć o nasz wspólny dom.

