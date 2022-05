Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 27.05.2022? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Papież Franciszek napisał 27.05.2022 na Tweeterze: „Prawdziwe bogactwo nie polega na pomnażaniu tego, co się posiada, ale na sprawiedliwym dzieleniu go z tymi, którzy nas otaczają. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

#MódlmysięWspólnie, aby instytucje edukacyjne, zwłaszcza szkoły i uniwersytety, były wspólnotami żywymi, przejrzystymi, aktywnymi, przyjaznymi, odpowiedzialnymi, w owocnym klimacie współpracy, wymiany i dialogu, doceniając wszystkich i każdego. #LaudatoSi7

W Chrystusie, prawdziwym Bogu i człowieku, nasze człowieczeństwo zostało zaniesione do Boga; On otworzył drogę i przyciąga do siebie, prowadząc nas do Boga. Powierzając Mu nasze życie, możemy być pewni, że jesteśmy w rękach naszego Zbawiciela. #WniebowstąpieniePańskie

#Starsi, bogaci w mądrość i poczucie humoru, robią wiele dobrego dla młodych. Chronią ich przed smutną wiedzą o świecie, pozbawioną życiowej mądrości. #BłogosławieństwoCzasu @LaityFamilyLife @PontAcadLife

Powinniśmy odnowić gospodarkę, aby była bardziej sprawiedliwa, zrównoważona, solidarna i szanująca Ziemię, nasz wspólny dom. Ze wzrokiem utkwionym w Jezusie możemy razem podążać ku lepszej przyszłości. #LaudatoSi7 #TydzieńLaudatoSi

Maryjo, Wspomożycielko Wiernych, Tobie powierzamy drogę wierzących w #Chinach. Przedstaw, o Królowo nieba, Panu dziejów utrapienia i trudy, błagania i oczekiwania wiernych, którzy się do Ciebie modlą! #MódlmysięWspólnie #MaryjaWspomożycielka

Kto przyjmuje potrzebującego, nie tylko spełnia akt #miłosierdzia, ale także #wiary, ponieważ rozpoznaje Jezusa w bracie i siostrze.

„Pokój mój wam daję“ (J 14, 27). Jezus wie, że sami nie jesteśmy w stanie zachować pokoju, że potrzebujemy pomocy, daru, Ducha Świętego. I On jest tym, który rozbraja serce i napełnia je spokojem. #DzisiejszaEwangelia

#TydzieńLaudatoSi #LaudatoSi7 https://t.co/gBimIVpqyC

Maryja jest ikoną naszego powołania: tak jak Ona, jesteśmy powołani, aby być świętymi i niepokalanymi w miłości (por. Ef 1, 4), stając się obrazem Chrystusa.

Potrzebujemy głębokiej przemiany, nawrócenia, które zdemilitaryzuje serca, pozwalając każdemu rozpoznać w drugim brata. #Pokój #FratelliTutti

Kościół jest zawsze wdzięczny za wszelki przejaw braterskiej miłości i troski okazywanej wszystkim zniewolonym i wykorzystywanym, ponieważ w ten sposób uwidacznia się Boże miłosierdzie, a tkanka społeczna zostaje wzmocniona i odnowiona.

Kiedy stajemy w obliczu zła, musimy nauczyć się - na wzór wielu starszych - łączyć naszą modlitwę z modlitwą Jezusa, który na krzyżu powierzył się Ojcu. #BłogosławieństwoCzasu @LaityFamilyLife @PontAcadLife

https://t.co/eSdR5aI09O

Jako Kościół powinniśmy powrócić do tego, co istotne, nie zagubić się w tak wielu drugorzędnych rzeczach, co grozi utratą z oczu prostej czystości Ewangelii.

Pozwólmy, aby Jezus, Chleb żywy, uleczył nas z zamknięć i otworzył nas na dzielenie się, uzdrowił ze sztywności i skupienia na sobie; pobudził nas do pojścia tam, gdzie chce nas zaprowadzić.

Błogosławieństwo, świętość to nie program życia, na który składają się tylko wysiłki i wyrzeczenia, ale jest to przede wszystkim radosne odkrycie, że jesteśmy dziećmi miłowanymi przez Boga.

W czasach, gdy w świecie wzrastają napięcia i wojny, niech nowi święci inspirują drogi dialogu, zwłaszcza w sercach i umysłach tych, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska i są wezwani do tego, by być budowniczymi pokoju, nie wojny. #pokój

#Świętość to nie kilka heroicznych gestów, ale mnóstwo codziennej miłości.

Każdy z nas jest wezwany do świętości, świętości wyjątkowej i niepowtarzalnej. Pan ma plan miłości dla każdego, ma marzenie dla twojego życia. Przyjmij je i realizuj z radością. #świętość

Wspierajmy #rodzinę! Brońmy jej przed tym, co narusza jej piękno. Podejdźmy do tej tajemnicy miłości z dyskrecją i czułością. Zobowiążmy się do strzeżenia jej cennych i delikatnych więzów, które pozwalają nam dobrze żyć i czynią ludzkość bardziej braterską.

