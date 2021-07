Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 24.07.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Tylko serce, które nie pozwala się ponieść pośpiechowi, jest zdolne do wzruszenia, to znaczy do tego, by nie dać się pochłonąć sobie i sprawom do załatwienia, a dostrzec innych, ich rany i potrzeby. Współczucie rodzi się z kontemplacji. #EwangeliaNaDziś (Mk 6,30-34)