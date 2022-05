Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 24.05.2022? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Maryjo, Wspomożycielko Wiernych, Tobie powierzamy drogę wierzących w #Chinach. Przedstaw, o Królowo nieba, Panu dziejów utrapienia i trudy, błagania i oczekiwania wiernych, którzy się do Ciebie modlą! #MódlmysięWspólnie #MaryjaWspomożycielka

„Pokój mój wam daję“ (J 14, 27). Jezus wie, że sami nie jesteśmy w stanie zachować pokoju, że potrzebujemy pomocy, daru, Ducha Świętego. I On jest tym, który rozbraja serce i napełnia je spokojem. #DzisiejszaEwangelia

Jako Kościół powinniśmy powrócić do tego, co istotne, nie zagubić się w tak wielu drugorzędnych rzeczach, co grozi utratą z oczu prostej czystości Ewangelii.