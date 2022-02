Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 2.02.2022? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Tweet papieża Franciszka z 2.02.2022: „To nie jest czas na perswazyjne i przekonujące wywody; jest to przede wszystkim czas świadectwa, ponieważ, podczas gdy apologia dzieli, piękno życia pociąga. Bądźcie świadkami, którzy pociągają!. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Na mocy chrztu należymy do Chrystusa. Zostaliśmy włączeni do nieprzemijającej wspólnoty z Bogiem i między sobą. To chrzest jest źródłem wszelkiej formy konsekracji, a także siły, która pozwala nam wyzbyć się światowości.

Jesteście na świecie, aby dawać świadectwo, że Bóg go kocha i błogosławi mu. Jesteście konsekrowani dla świata, który oczekuje waszego świadectwa, aby dojść do wolności, która daje radość, ożywia nadzieję, przygotowuje przyszłość.

Święci są przyjaciółmi, z którymi możemy nawiązać relacje przyjaźni. Wszyscy potrzebujemy przyjaciół, którzy pomogą nam przejść przez życie. To jest ufność, która nas ożywia, gdy zwracamy się do nich w decydujących chwilach naszego życia. #AudiencjaGeneralna

W święto Ofiarowania Pańskiego stańmy przed Bogiem z oczyszczonym duchem, aby nasze oczy mogły ujrzeć światło zbawienia, a my mogliśmy zanieść je na cały świat, tak jak robili to święci.

#MódlmysięWspólnie za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, dziękując im za ich misję i odwagę, aby nadal znajdowały nowe odpowiedzi na wyzwania współczesności. #IntencjaModlitewna https://t.co/SH59L3QADc

Szczere i pokorne oddawanie czci Bogu, nie prowadzi do dyskryminacji, nienawiści i przemocy, ale do poszanowania świętości życia, godności i wolności innych oraz do zaangażowania z miłością na rzecz pomyślności wszystkich. #WIHW #FratelliTutti

Dzisiaj na całym Dalekim Wschodzie obchodzony jest Nowy Rok Księżycowy. Życzę, aby w Nowym Roku wszyscy mogli cieszyć się pokojem, zdrowiem oraz spokojnym i bezpiecznym życiem.

Wiara to nie woda, która gasi, to palący ogień; to nie środek uspokajający dla tych, którzy są zestresowani, to historia miłosna dla tych, którzy są zakochani! Dlatego też Jezus nienawidzi letniości bardziej niż czegokolwiek innego (por. Ap 3, 16).

Św. Jan Bosko, ojciec i nauczyciel młodzieży, nie zamknął się w zakrystii, lecz wyszedł na ulice szukać młodych z właściwą sobie kreatywnością.

W Światowy Dzień Trędowatych módlmy się za tych, którzy cierpią na tę chorobę, aby nie zabrakło im duchowego wsparcia i opieki zdrowotnej. Konieczna jest wspólna praca na rzecz pełnej integracji osób dotkniętych trądem.

Jezus idzie drogą proroków: przedstawia się tak, jak byśmy się tego nie spodziewali. Nie odnajdują Go ci, którzy szukają cudów, nowych doznań, wiary opartej na mocy i zewnętrznych znakach. Znajdują Go ci, którzy akceptują Jego drogi i Jego wyzwania. #EwangeliaDnia (Łk 4,21-30)

Wytrwała #modlitwa dokonuje stopniowej przemiany, czyni mocnymi w okresach udręki, daje łaskę bycia wspieranymi przez Tego, który nas kocha i zawsze chroni.

Obchodzimy dziś Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Trzeba rozwijać w nowych pokoleniach świadomość grozy tej ciemnej strony historii, aby budować przyszłość, w której godność człowieka już nigdy nie będzie deptana.

Dla Boga wszystkie nasze cierpienia są święte. Przed Bogiem nie jesteśmy kimś nieznanym czy numerem. Mamy oblicze i serce, On zna każdego z nas, po imieniu.

Zapraszam was dziś do modlitwy o pokój na Ukrainie: prośmy usilnie Boga, aby nasza ziemia mogła zobaczyć rozkwit braterstwa i przezwyciężyć podziały. Niech modlitwy, które dzisiaj wznoszą się aż do nieba dotkną umysłów i serc odpowiedzialnych w świecie.

Daj nam, Panie, odwagę przemiany naszych dróg, nawrócenia, pójścia za Twoją wolą, a nie za tym, co jest dla nas sprzyjające; do pójścia naprzód razem, ku Tobie, który wraz z Twoim Duchem chcesz uczynić nas jednością. #JednośćChrześcijan https://t.co/OeD56EdaXg

Jak Szaweł przed spotkaniem z Chrystusem, musimy zmienić nasze drogi, odwrócić bieg naszych przyzwyczajeń i wygód, aby odnaleźć drogę, którą wskazuje nam Pan, drogę pokory, braterstwa i adoracji. #JednośćChrześcijan

Idźmy naprzód razem, wszyscy chrześcijanie, w poszukiwaniu Boga, z odwagą i konkretnie. Wpatrujmy się w Jezusa (Hbr 12,2) i trzymajmy się mocno siebie nawzajem w #modlitwa, jedni za drugich. #JednośćChrześcijan

Jesteśmy na drodze ku coraz pełniejszej komunii, prowadzeni przez łagodne światło Boga, które rozprasza ciemności podziałów i kieruje nas ku #JednośćChrześcijan. Świat potrzebuje światła Pana, które świeci tylko w miłości, w komunii.

