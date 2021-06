Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 20.06.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Nasze modlitwy spełniają się i uzupełniają, kiedy wstawiamy się za innymi i otaczamy troską ich niepokoje oraz potrzeby. #Modlitwa nie oddziela nas i nie izoluje od nikogo, ponieważ wyraża miłość do wszystkich. #AudiencjaOgólna

Jakże byłoby to ewangeliczne, jeśli moglibyśmy powiedzieć z całą prawdą: również my jesteśmy biedni, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli rozpoznać ich realnie i sprawić, że staną się częścią naszego życia oraz narzędziem zbawienia. https://t.co/uzdzXS6Rx4

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. Dziękuję z serca wolontariuszom i zachęcam ich do kontynuowania ich dzieła, świadcząc o znaczeniu hojności i bezinteresowności.

Ziarno naszych dobrych uczynków może wydawać się małe, a jednak wszystko, co jest dobre, należy do Boga i dlatego pokornie, powoli przynosi owoce. Dobro zawsze wzrasta w sposób pokorny, ukryty, często niewidzialny. #Ewangeliadnia

Dzieci są przyszłością rodziny ludzkiej: to do nas wszystkich należy zadanie, aby sprzyjać ich rozwojowi, zdrowiu i pogodzie ducha! #NoChildLabourDay

Zapraszam każdego z was do spojrzenia z ufnością na Najświętsze Serce Jezusa i do częstego powtarzania, szczególnie w tym miesiącu czerwcu: Jezu cichy i pokorny sercem, przemień nasze serca i naucz nas kochać Boga i bliźniego z hojnością.