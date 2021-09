Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 17.09.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Tweet papieża Franciszka z 17.09.2021: „#Katecheza nie jest teoretycznym przekazem abstrakcyjnych teorii, których trzeba nauczyć się na pamięć. Musimy usilnie wskazywać to, co jest sercem katechizacji: Jezus Chrystus zmartwychwstały cię kocha i nigdy cię nie opuszcza!. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

#Katecheza nie jest teoretycznym przekazem abstrakcyjnych teorii, których trzeba nauczyć się na pamięć. Musimy usilnie wskazywać to, co jest sercem katechizacji: Jezus Chrystus zmartwychwstały cię kocha i nigdy cię nie opuszcza!

Chciałbym osobiście podziękować tysiącom katechetek i katechetów na całym świecie. Towarzyszę wam moją modlitwą i apostolskim błogosławieństwem.

Społeczeństwo jest tym bardziej ludzkie, im bardziej potrafi się zatroszczyć o swych najsłabszych i cierpiących członków, czyniąc to skutecznie, ożywione miłością braterską. Dążmy do tego celu, aby nikt nie był sam, aby nikt nie czuł się opuszczony. #PatientSafetyDay

Poważnie zraniliśmy Ziemię, nasz wspólny dom. Jednakże mamy jeszcze powody do nadziei. Skutki aktualnego braku równowagi można ograniczyć poprzez nasze konkretne działania, tu i teraz. #CzasDlaStworzenia #DzieńOzonu

Dziękuję Bogu, że pozwolił mi odbyć tę #PodróżApostolską. Jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy wspomagali ją na różne sposoby, zwłaszcza modlitwą. Noszę was wszystkich w moim sercu.

Patrząc na Matkę Bolesną otwórzmy się na wiarę, która staje się współczuciem, która czyni nas solidarnymi z tymi, którzy są w potrzebie. Ta wiara, w stylu Boga, z pokorą i bez rozgłosu, łagodzi ból świata i wlewa zbawienie w zakamarki historii.

#MaryjaBolesna pod krzyżem, nie ucieka przed bólem. Pozostaje z obliczem naznaczonym łzami, ale z wiarą Tej, która wie, że w jej Synu Bóg przekształca ból i zwycięża śmierć. #PodróżApostolska

Aby życie było udane, potrzebne są miłość i heroizm. Spójrzmy na Jezusa, spójrzmy na Ukrzyżowanego: bezgraniczna miłość i odwaga, aby oddać życie do końca, bez półśrodków. #PodróżApostolska

Dzisiaj prawdziwa oryginalność, prawdziwa rewolucja, to bunt przeciwko kulturze tymczasowości, to wyjście poza instynkt i poza chwilowość, to miłość na całe życie i całym sobą. #PodróżApostolska

Nie bójcie się wyjść na spotkanie z tymi, którzy są zepchnięci na margines. Zobaczycie, że będziecie wychodzili na spotkanie Jezusa. On czeka na was tam, gdzie kruchość, a nie wygoda; gdzie służba, a nie władza. On tam jest. #PodróżApostolska

Krzyż wymaga wyraźnego świadectwa. Bo krzyż nie ma być sztandarem, który trzeba wznieść, ale czystym źródłem nowego sposobu życia: owego ewangelicznego, drogi Błogosławieństw. #PodróżApostolska https://t.co/5jCXgNuZGj

Krzyż był narzędziem śmierci, a jednak z niego wyszło życie. Był tym, na co nikt nie chciał patrzeć, a jednak objawił nam piękno Bożej miłości. Dlatego czci go święty Lud Boży i dlatego liturgia celebruje go w dzisiejsze święto. #PodwyższenieKrzyża

Błogosławieństwo Najwyższego wylewa się na nas, gdy Bóg widzi rodzinę braci, którzy szanują się, miłują i współpracują ze sobą. Pośród tylu niezgód, które zatruwają nasz świat, możemy być zawsze świadkami pokoju. #PodróżApostolska

Cyryl i Metody byli wynalazcami nowych języków służących przekazywaniu Ewangelii, kreatywnymi tłumaczami orędzia chrześcijańskiego. Czyż nie jest to najpilniejsze zadanie Kościoła: znaleźć nowe „alfabety” dla głoszenia wiary? #PodróżApostolska

Nikt nie może się wyizolować, ani jako jednostka, ani jako naród. Pielęgnujcie piękno bycia razem. Wymaga to cierpliwości i wysiłku, odwagi i dzielenia się, energii i kreatywności. Ale Niebo błogosławi właśnie to ludzkie dzieło. #PodróżApostolska https://t.co/i3Gd4I4a7b

Nie wystarczą dobrze zorganizowane i sprawne struktury, by uczynić współistnienie ludzi dobrym. Potrzebny jest smak solidarności. Społeczeństwo odzyskuje smak dzięki bezinteresownej szczodrości tych, którzy poświęcają się dla innych. #PodróżApostolska

Niech święci Cyryl i Metody, prekursorzy #ekumenizmu, pomagają nam dążyć do pojednania odmienności w Duchu Świętym; do jedności, która nie będąc jednolitością, byłaby znakiem i świadectwem wolności Chrystusa Pana. #PodróżApostolska

Eucharystia staje przed nami, aby nam przypomnieć, kim jest Bóg. Czyni to nie za pomocą słów, ale konkretnie, ukazując nam Boga jako Chleb łamany, jako Miłość ukrzyżowaną i dawaną. #KongresEucharystyczny #Budapeszt https://t.co/NKkjAcwmel

„Krzyż Misyjny” jest symbolem tego #KongresuEucharystycznego: niech prowadzi was do głoszenia swoim życiem wyzwalającej Ewangelii o bezgranicznej czułości Boga wobec wszystkich. W dzisiejszym głodzie miłości jest ona pokarmem, na który człowiek oczekuje.

Dzisiaj Pan, kierując swój wzrok na każdego z nas, zadaje nam osobiste pytanie: „Za kogo mnie tak naprawdę uważasz?” Jest to pytanie, które domaga się nie tylko dokładnej odpowiedzi, zaczerpniętej z katechizmu, ale odpowiedzi osobistej, płynącej z życia. #EwangeliaNaDziś