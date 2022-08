Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 15.08.2022? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Tweet papieża Franciszka z 15.08.2022: „Patrząc na Matkę Bożą w chwale rozumiemy, że prawdziwa władza to służba i że królować to kochać. To jest droga do nieba. #Wniebowzięcie. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Trzeba zawsze się modlić, nawet gdy wszystko wydaje się daremne, kiedy Bóg jawi się jako głuchy oraz milczący i mamy poczucie straconego czasu. Nawet, gdy niebo się zaciemnia, chrześcijanin nie przestaje się modlić.

Jesteśmy na świecie, aby przeżyć historię miłości z Bogiem, aby podjąć odwagę stanowczych wyborów, aby zdobyć się na wspaniałe ryzyko kochania.

Ten, kto uważa się za bogatego, zwycięskiego i bezpiecznego, opiera wszystko na sobie oraz zamyka się na Boga i na braci, a ten, kto wie, że jest ubogi i że nie wystarcza samemu sobie, pozostaje otwarty na Boga i na bliźniego. I znajduje radość.

Starość jest tym etapem życia, który najlepiej nadaje się do głoszenia radosnej nowiny, że życie jest wprowadzaniem do ostatecznego spełnienia. Najlepsze dopiero przed nami. Oby Bóg dał nam starość do tego zdolną!

Jakże cenne jest poczucie rodzinności i wspólnoty, tak autentyczne pośród ludności tubylczej! Jak ważne jest dobre pielęgnowanie więzi między młodymi a starszymi oraz zdrowej i harmonijnej relacji z całym stworzeniem.

Odrodzenie dialogu dokonuje się nie przez słowa, ale przez ciszę, bez narzucania się, przez cierpliwe wsłuchiwanie się w drugiego, w jego trudy, w to, co nosi w sobie. Uzdrowienie serca zaczyna się od słuchania.

Bracia i siostry, podążajmy bez lęku, będąc pewnymi, że Pan nam zawsze towarzyszy. I czuwajmy, aby się nam nie przytrafiło, że będziemy spali, podczas gdy obok nas przechodzi Pan. #EwangeliaDnia (Łk 12,32-48)

Być uczniami Jezusa i podążać drogą świętości, to przede wszystkim pozwolić, aby przemieniła nas moc Bożej miłości. #świętość

Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które doda otuchy, aby otworzyć przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności.

Jezus, Dobry Pasterz, troszczy się o nas, bo nas prawdziwie kocha. My, pasterze Kościoła, jesteśmy proszeni o taką samą wielkoduszność w pasterzowaniu owczarnią, aby objawiła się troska Jezusa o wszystkich i Jego współczucie dla zranień każdego. #Vianney

Mam nadzieję, że #Liban, z pomocą społeczności międzynarodowej, będzie nadal podążał drogą odrodzenia, pozostając wierny swojemu powołaniu bycia krajem pokoju i pluralizmu, gdzie wyznawcy różnych religii żyją w braterstwie.

#MódlmySięWspólnie, aby mali i średni przedsiębiorcy, ciężko doświadczeni przez kryzys gospodarczy i społeczny, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności, służąc społecznościom, w których żyją. #IntecjaModlitewna https://t.co/WLCgdgrDqk

W uroczystość św. Ignacego z Loyoli serdecznie pozdrawiam moich współbraci jezuitów. Podążajcie z gorliwością i radością w służbie Pana. Bądźcie odważni!

Nadal modlę się za naród ukraiński, atakowany i umęczony, prosząc Boga, by uwolnił go z plagi wojny. Jedyną rozsądną rzeczą do zrobienia jest zatrzymanie się i negocjacje. Niech mądrość inspiruje do konkretnych działań na rzecz pokoju.

Dziękuję wszystkim, którzy umożliwili mi pielgrzymkę pokutną do Kanady, począwszy od władz cywilnych, wodzów ludów rodzimych i biskupów kanadyjskich. Z serca dziękuję tym, którzy towarzyszyli mi modlitwą.

Gromadzenie dóbr materialnych nie wystarczy, by dobrze żyć, bo – jak mówi Jezus – życie nie zależy od tego, co się posiada, ale od dobrych relacji: z Bogiem, z innymi, a także z tymi, którzy mają mniej. #EwangeliaNaDziś

Ewangelię głosi się skutecznie, kiedy to samo życie przemawia, gdy ukazuje wolność, która wyzwala innych, współczucie, które nie wymaga niczego w zamian, owo miłosierdzie, które bez słów mówi o Chrystusie. #PodróżApostolska #Kanada

Kościół w Kanadzie został zraniony przez zło popełnione przez niektóre z jego dzieci. Chciałbym jeszcze raz prosić o wybaczenie wszystkie ofiary nadużyć. Ból i wstyd, który odczuwamy, musi stać się okazją do nawrócenia: nigdy więcej! #PodróżApostolska #Kanada

Panie Jezu, nasza siło i pocieszenie, pozostań z nami, gdy słabnie nadzieja i zapada noc rozczarowania. Gdy Ty idziesz obok nas, nasza porażka zmienia się w nadzieję nowego życia. #PodróżApostolska #Kanada