Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 14.09.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Papież Franciszek napisał 14.09.2021 na Tweeterze: „Aby życie było udane, potrzebne są miłość i heroizm. Spójrzmy na Jezusa, spójrzmy na Ukrzyżowanego: bezgraniczna miłość i odwaga, aby oddać życie do końca, bez półśrodków. #PodróżApostolska. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Dzisiaj prawdziwa oryginalność, prawdziwa rewolucja, to bunt przeciwko kulturze tymczasowości, to wyjście poza instynkt i poza chwilowość, to miłość na całe życie i całym sobą. #PodróżApostolska

Nie bójcie się wyjść na spotkanie z tymi, którzy są zepchnięci na margines. Zobaczycie, że będziecie wychodzili na spotkanie Jezusa. On czeka na was tam, gdzie kruchość, a nie wygoda; gdzie służba, a nie władza. On tam jest. #PodróżApostolska

Krzyż wymaga wyraźnego świadectwa. Bo krzyż nie ma być sztandarem, który trzeba wznieść, ale czystym źródłem nowego sposobu życia: owego ewangelicznego, drogi Błogosławieństw. #PodróżApostolska https://t.co/5jCXgNuZGj

Krzyż był narzędziem śmierci, a jednak z niego wyszło życie. Był tym, na co nikt nie chciał patrzeć, a jednak objawił nam piękno Bożej miłości. Dlatego czci go święty Lud Boży i dlatego liturgia celebruje go w dzisiejsze święto. #PodwyższenieKrzyża

Błogosławieństwo Najwyższego wylewa się na nas, gdy Bóg widzi rodzinę braci, którzy szanują się, miłują i współpracują ze sobą. Pośród tylu niezgód, które zatruwają nasz świat, możemy być zawsze świadkami pokoju. #PodróżApostolska

Cyryl i Metody byli wynalazcami nowych języków służących przekazywaniu Ewangelii, kreatywnymi tłumaczami orędzia chrześcijańskiego. Czyż nie jest to najpilniejsze zadanie Kościoła: znaleźć nowe „alfabety” dla głoszenia wiary? #PodróżApostolska

Nikt nie może się wyizolować, ani jako jednostka, ani jako naród. Pielęgnujcie piękno bycia razem. Wymaga to cierpliwości i wysiłku, odwagi i dzielenia się, energii i kreatywności. Ale Niebo błogosławi właśnie to ludzkie dzieło. #PodróżApostolska https://t.co/i3Gd4I4a7b

Nie wystarczą dobrze zorganizowane i sprawne struktury, by uczynić współistnienie ludzi dobrym. Potrzebny jest smak solidarności. Społeczeństwo odzyskuje smak dzięki bezinteresownej szczodrości tych, którzy poświęcają się dla innych. #PodróżApostolska

Niech święci Cyryl i Metody, prekursorzy #ekumenizmu, pomagają nam dążyć do pojednania odmienności w Duchu Świętym; do jedności, która nie będąc jednolitością, byłaby znakiem i świadectwem wolności Chrystusa Pana. #PodróżApostolska

Eucharystia staje przed nami, aby nam przypomnieć, kim jest Bóg. Czyni to nie za pomocą słów, ale konkretnie, ukazując nam Boga jako Chleb łamany, jako Miłość ukrzyżowaną i dawaną. #KongresEucharystyczny #Budapeszt https://t.co/NKkjAcwmel

„Krzyż Misyjny” jest symbolem tego #KongresuEucharystycznego: niech prowadzi was do głoszenia swoim życiem wyzwalającej Ewangelii o bezgranicznej czułości Boga wobec wszystkich. W dzisiejszym głodzie miłości jest ona pokarmem, na który człowiek oczekuje.

Dzisiaj Pan, kierując swój wzrok na każdego z nas, zadaje nam osobiste pytanie: „Za kogo mnie tak naprawdę uważasz?” Jest to pytanie, które domaga się nie tylko dokładnej odpowiedzi, zaczerpniętej z katechizmu, ale odpowiedzi osobistej, płynącej z życia. #EwangeliaNaDziś

Tylko jeśli będziemy zakorzenieni w pokoju i jeśli staniemy się zarodkami jedności, będziemy wiarygodni w oczach świata, który patrzy na nas z utęsknieniem, oczekując rozkwitu nadziei. #PodróżApostolska

Prawdziwa religijność polega na oddawaniu czci Bogu i miłowaniu bliźniego. Bardziej niż do udowadniania czegokolwiek, my, wierzący, jesteśmy powołani do ukazywania ojcowskiej obecności Ojca Niebieskiego poprzez naszą zgodę na Ziemi. #G20InterfaithForum

Jutro rozpoczyna się moja #PodróżApostolska do Budapesztu i na Słowację. Proszę was, abyście towarzyszyli mi modlitwą. Powierzam tę wizytę wstawiennictwu tak wielu heroicznych wyznawców wiary, którzy w tych miejscach, pośród wrogości i prześladowań, dawali świadectwo Ewangelii.

Dziś #Etiopia świętuje Nowy Rok. #MódlmySięWspólnie za naród etiopski, zwłaszcza za tych, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu i spowodowanego nim kryzysu humanitarnego. Niech to będzie czas wsłuchiwania się we wspólne pragnienie pokoju.

Prawdziwe podejście ekologiczne zawsze jest też podejściem społecznym, które w dyskusji o środowisku musi uwzględnić sprawiedliwość, tak, aby usłyszeć wołanie Ziemi i ubogich. #CzasDlaStworzenia

#MódlmySięWspólnie za wszystkich ludzi, którzy cierpią i są przygnębieni, ponieważ są samotni, nie wiedzą jaka przyszłość ich czeka, nie mogą utrzymać swoich rodzin, nie mają pracy... Jest tak wielu ludzi, którzy cierpią z tych powodów, módlmy się za nich.

Nasz wspólny dom, stworzenie, nie jest jedynie „zasobem”. Stworzenia mają wartość same w sobie i odzwierciedlają, każde na swój sposób, mądrość i dobroć Boga. #CzasDlaStworzenia

