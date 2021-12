Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 13.12.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka? Newsroom 360

Papież Franciszek odprawia mszę w Meksyku. Marko Vombergar/Aleteia Image Department | CC

Tweet papieża Franciszka z 13.12.2021: „Życie to czas decydujących wyborów. Trywialne wybory prowadzą do trywialnego życia, wielkie wybory zaś nadają życiu wielkość. Stajemy się tym, co wybieramy. Jeśli wybieramy Boga, z każdym dniem jesteśmy coraz bardziej kochający, jeśli wybieramy miłość – coraz bardziej szczęśliwi. ”