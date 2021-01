Papież Franciszek i emerytowany papież Benedykt XVI zostali zaszczepieni przeciwko koronawirusowi, potwierdził Watykan

Papież Franciszek i emerytowany papież Benedykt XVI dostali pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi, podał w czwartek Watykan.

Rzecznik Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni potwierdzić, że w ramach programu szczepień obywateli Państwa Watykańskiego podano pierwszą dawkę szczepionki papieżowi Franciszkowi i emerytowanemu papieżowi.

W oświadczeniu nie podano, kiedy zaszczepiono 84-letniego Franciszka i jego 93-letniego poprzednika. Watykan rozpoczął szczepienia w środę w centrum medycznym zlokalizowanym w głównej Sali Audytorium, gdzie papież odbywa cotygodniowe audiencje. Obaj papieże są bardzo narażeni na zarażenie wirusem ze względu na swój wiek.

W ostatnich tygodniach Franciszek kilkakrotnie wypowiadał się na temat szczepionek. W weekend powiedział, że ludzie mają „etyczny obowiązek” zaszczepienia się i potwierdził, że sam jest po zastrzyk, gdy watykański program szczepień się rozpocznie.

Uważam, że każdy powinien przyjąć szczepionkę. To nie jest opcja, to wybór etyczny, bo ryzykujesz swoim zdrowiem, swoim życiem, ale także życiem innych - powiedział papież w wywiadzie we włoskiej telewizji.