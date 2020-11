Państwowa Komisja ds. Pedofilii rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń. „Każdy przypadek zostanie zbadany”

Państwowa Komisja ds. Pedofilii we wtorek 24 listopada rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń przypadków wykorzystywania nieletnich.

Wniosek może złożyć każdy, kto wie o takim czynie - nie tylko pokrzywdzony lub osoba dla niego najbliższa.

Sprawa nie musi być aktualna, zgłoszenie dotyczyć może wydarzeń sprzed wielu lat.

Komisję można zawiadamiać nie tylko o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, lecz także o tym, że jakieś osoby lub instytucje miały informacje o przestępstwie, ale nie podjęły działań albo starały się to ukryć.

Można także wystąpić do Komisji z wnioskiem o monitorowanie postępowań prowadzonych przez policję, prokuraturę lub sądy. Ma prawo to zrobić każdy, nie tylko strona postępowania.

Jak złożyć wniosek?

Złożenie wniosku (zgłoszenia) polega na wypełnieniu prostego formularza dostępnego na stronie internetowej Komisji pkdp.gov.pl.

Odpowiedni formularz (https://www.gov.pl/web/pkdp/zgloszenie) należy wypełnić, wpisać swoje dane osobowe i kontakt do siebie, podać dane poszkodowanego i sprawcy, krótko opisać okoliczności sprawy (w miarę możliwości wskazać dowody, w tym świadków), podpisać formularz (ręcznie lub podpisem zaufanym ePUAP) i przekazać do Komisji:

- na adres poczty elektronicznej zgloszenie@pkdp.gov.pl lub

- osobiście (po telefonicznym zapisaniu się na spotkanie - nr tel. 22 699 60 50 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16.15) albo

- za pośrednictwem poczty lub kuriera (na adres: Państwowa Komisja ds. Pedofilii, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa).