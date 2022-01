"Państwo musi zapewnić obywatelom poczucie prawdziwego ładu, bezpieczeństwa". Przemówienie Tuska na konwencji PO

- Ja wiem, co wszyscy czujecie. Ne chcemy o tym rozmawiać w nieskończoność (...). Ile godzin dzienne mamy słuchać tych dramatycznych komunikatów? O ilości zgonów, o nieudolności władzy, o kolejkach do lekarzy? - mówił były premier.

"Rządzą nami tchórze"

Tusk przytoczył słowa wirusologa, prof. Roberta Flisiaka, do niedawna członka Rady Medycznej przy premierze RP. - Na pytanie, co można zrobić, by zapobiec skutkom piątej fali, odpowiedział dramatycznymi słowami: "Już jest za późno. Zapłacimy za to kolejnymi zgonami. Trzeba było zdecydowanych działań legislacyjnych, by nie mieć tych nadmiarowych zgonów. Polska jest dziś na pierwszym miejscu w UE, wyprzedziliśmy wszystkich o trzy długości w kwestii nadmiarowych zgonów" - cytował polityk. Jak dodał, to efekt nie tylko COVID-19, ale też innych chorób.