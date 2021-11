Państwa V4 solidarne z Polską. Premier ostrzega: Ten kryzys szybko się nie skończy

Podczas swojego wystąpienia po spotkaniu Mateusz Morawiecki podziękował węgierskiemu premierowi za szybką organizację spotkania. – Poziom solidarności, pozytywnej odpowiedzi na nasze obawy i refleksje jest bezprecedensowy i budujący. Za to panom premierom dziękuję – oświadczył, odnosząc się do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

"Kryzys migracyjny to za małe słowo"

Premier Morawiecki zastanawiał się, czy możemy mówić, że mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym i wyraził pogląd, że jest to „za małe słowo”. – Powinniśmy mówić o nowym kryzysie politycznym, w którym ludzie są używani przez przemytników we współpracy z reżimem Łukaszenki, aby stanowić element nacisku na Unię Europejską – podkreślił. Morawiecki zwracał uwagę, że dzięki mobilizacji NATO i państw członkowskich UE, które „czują, że obrona granic, to nasza wspólna sprawa” udało się wykonać pierwszy krok do rozładowania kryzysu wywołanego przez Białoruś.