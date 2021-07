Panorama Racławicka. Wielkie otwarcie dla zwiedzających 27 lipca 2021 r. [FOTO]

Zakończyły się prace modernizacyjne budynków Muzeum „Panorama Racławicka”. Największy w historii tej placówki remont rozpoczął się 4 sierpnia 2020. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Otwarcie Muzeum „Panorama Racławicka” dla zwiedzających nastąpi 27 lipca 2021 r.

Modernizacja „Panoramy Racławickiej” miała zwiększyć różnorodność i oddziaływanie oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ośmiomiesięczna modernizacja objęła całkowitą zmianę aranżacji przestrzeni holu wejściowego. Powstał sklep muzealny, który nawiązuje do księgarń w Pawilonie Czterech Kopuł i gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wnętrze zostało też w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przestrzenna makieta w małej rotundzie będzie prezentować przebieg bitwy pod Racławicami w formie mappingu. Z kolei na panoramicznie zaaranżowanym ciągu naściennych ekranów wyświetlana będzie prezentacja multimedialna przybliżająca postać Tadeusza Kościuszki i innych bohaterów bitwy, a także historię powstawania słynnego obrazu. W dużej rotundzie przygotowanych zostało kilka nowych ścieżek zwiedzania, m.in. malarska, lwowska, panoramiczna i ze specjalnym komentarzem dla dzieci. Komentarz podstawowy będzie dostępny w 18 językach (a także w polskim języku migowym).

Część prac związana była również z zapewnieniem bezpieczeństwa Muzeum „Panorama Racławicka” i dostosowania go do obowiązujących przepisów. Tego typu prace obejmowały montaż instalacji zraszaczowej, nowego systemu sygnalizacji przeciwpożarowej i oświetlenia awaryjnego. Zakupiono również nowy system kamer i zmodernizowano instalację CO, elektryczne, wentylacyjne i sieci okablowania strukturalnego.