Panika w związku z nowym wariantem koronawirusa. Szef WHO krytykuje kraje za „nieracjonalną reakcję”

Szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zwrócił uwagę, że pośpieszne nakładanie szeroko zakrojonych ograniczeń dotyczących podróży „nie ma oparcia w ustaleniach naukowych, ani nie jest skuteczne”. Jego zdaniem zaszkodzi to państwom południa Afryki, które zidentyfikowały nowy wariant koronawirusa i szybko poinformowały o nim resztę świata.

Szef WHO zaapelował do rządów o podejmowanie kroków, które „ograniczają ryzyko, są racjonalne i proporcjonalne”.

– Na razie mamy więcej pytań niż odpowiedzi na temat transmisji Omikrona, tego jak poważną chorobę wywołuje, jak skuteczne są testy, terapie i szczepionki – podkreślił Tedros.

Pochopne reakcje państw zawieszających połączenia z Afryką mogę przede wszystkim „ogłębić nierówności”, podczas gdy krajom regionu należy pomóc - dodał szef WHO. Przypomniał, że jego organizacja ostrzegała wielokrotnie, iż brak szczepionek w krajach rozwijających się pozwoli na to, by pandemia trwała, co sprzyja ewolucji koronawirusa.