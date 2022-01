Pandemia zaszkodziła blogerce? Kasia Tusk też korzystała z pomocy rządowej

Z informacji zawartych w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) wynika, że w maju ubiegłego roku firma córki lidera Platformy Obywatelskiej otrzymała 9 400 zł pomocy rządowej. Fakt ten ma znaczenie o tyle, że zamysłem rządzących było wówczas wsparcie przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku pandemii, a Kasia Tusk prowadzi... blog modowy. Co więcej, według opublikowanych przed kilkoma laty wyliczeń „Newsweeka”, jej dochody z tego tytułu mogą sięgać 400-650 tysięcy złotych miesięcznie.

„Jakbym zarabiała pół miliona na BLOGU to bym nie brała rządowych dotacji, które są dla osób, których dotknęła pandemia... Ale rozumiem, że jak dają to się bierze, a resztę ludzi, którym gorzej się powiodło w życiu, można olać. Taka to... moralność” – skomentowała sprawę jedna z oburzonych internautek. „Pandemia zaszkodziła BLOGERCE. Spoko” – czytamy w innym komentarzu.