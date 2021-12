Pandemia terroryzuje NBA i... rozdaje szanse. Wrócił mały ulubieniec kibiców

Dziennikarz stacji ESPN Adrian Wojnarowski przyzwyczaił kibiców koszykówki do powiadomień na Twitterze z najnowszymi doniesieniami transferowymi. W tym sezonie w ich miejsce wskoczyły wiadomości dotyczące Covid-19 i zakażeń wśród zawodników.

- „Woj” nawet nie napisał, że jestem na kwarantannie. Chyba jestem nikim - zażartował sobie ostatnio gracz Milwaukee Bucks Bobby Portis.

W NBA jest coraz więcej przypadków koronawirusa. W ostatnich dniach liga przełożyła aż pięć spotkań, a ci którzy jeszcze mogą grać, nierzadko mają problemy ze skompletowaniem składu. Brooklyn Nets mają aż 10 zawodników objętych protokołami bezpieczeństwa oraz higieny NBA i musieli dobrze poszukać, by mieć chociaż ośmiu graczy (taki wymóg) gotowych do gry. Sprawa jest na tyle dramatyczna, że Nets poprosili o powrót Kyriego Irvinga. 29-letni rozgrywający nie grał jeszcze w tym sezonie z powodu braku zaszczepienia. NBA nie wymaga tego od swoich zawodników, ale Irving nie może grać na własnym parkiecie przez regulacje stanu Nowy Jork. Teraz drużyna zdecydowała się skorzystać z jego usług, ale tylko w meczach wyjazdowych. Podobne do Nets, problemy kadrowe dotyczą również Philadelphii 76ers, czy Cleveland Cavaliers.