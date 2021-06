Pandemia przyspieszyła zmiany w bankowości w kontekście digitalizacji procesów i relacji z klientami

Powyższe problemy nasilają presję kosztową. Kearney szacuje, że europejskie banki będą musiały obniżyć koszty o 35 do 45 mld EUR w przeciągu najbliższych 3 do 5 lat, by móc osiągnąć swoje cele rentowności.

Równocześnie, pomimo najniższego w historii oprocentowania depozytów, mieliśmy do czynienia z ich rekordowym wzrostem (+11 proc. r/r wśród klientów indywidualnych i +20 proc. r/r wśród klientów MŚP i korporacji). Było to wynikiem wciąż niskiego bezrobocia, rosnących wynagrodzeń, niepokoju związanego z pandemią COVID-19, a przede wszystkim hojnych programów rządowych dla firm (>60 mld PLN przez PFR). W rezultacie aktywa polskiego sektora bankowego po raz pierwszy w historii w 2020 roku przekroczyły wartość polskiego PKB.

Sytuacja gospodarcza w Polsce w 2020 była relatywnie stabilna w porównaniu do średniej UE. PKB spadł „tylko” o 2.7 proc. (vs 6.1 proc. średnio w UE), bezrobocie nie przekroczyło 6 proc., „lockdown” był mniej drastyczny niż w większości krajów UE, a portfel kredytów sektora bakowego, mimo ~5 proc. spadków w obszarze MŚP i korporacji, urósł nieznacznie (napędzany 8 proc. wzrostem wartości portfela hipotek r/r).

W konsekwencji wskaźnik kredytów do depozytów (loan-to-deposit) spadł z ~87 proc. w 2019 roku do ~76 proc. w 2020 roku, co oznacza, że sektor bankowy osiągnął nadmierną płynność, która jest problemem dla polskich banków, ponieważ są one zobowiązane do płacenia składek do BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) uzależnionej od wartości depozytów. Można się więc spodziewać, że banki będą starały się intensyfikować akcje kredytowe, przy równoczesnym dalszym obniżaniu oprocentowania depozytów (słychać już nawet głosy, że być może trzeba będzie „płacić” za trzymanie pieniędzy w banku).

Co ciekawe, mimo iż polskie banki ze wskaźnikiem C/I na poziomie 55 proc. (z uwzględnieniem podatku bankowego) pozostają w gronie europejskich liderów pod tym względem (średnia UE oscyluje w granicach 65 proc.), to ich rentowność w 2020 roku była rekordowo niska. Wskaźnik ROE (ang. return on equity) TOP 10 banków wyniósł zaledwie 0.2 proc. i po raz pierwszy w ostatnich pięciu latach był niższy od europejskiej średniej.