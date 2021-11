Pandemia nie wpłynęła na ogólną liczbę zwolnień lekarskich. Powód jest prosty. "Praca zdalna pozwala pracować z lekkim przeziębieniem"

- Pandemia nie przyczyniła się do wzrostu liczby dni chorobowego, co może być konsekwencją kilku czynników. Przede wszystkim wzrosła liczba L4 w związku z COVID-19, ale spadła ta związana z grypą czy przeziębieniem. Praca zdalna pozwala też na to, że mając lekkie przeziębienie i tak siadamy przed komputerem i wykonujemy swoje zadania, bez stresu, że kogoś tym samym zarazimy- tłumaczy w rozmowie z AIP Monika Banyś, Personnel Service.

Eksperci powołując się na dane ZUS wskazują właśnie na wzrost zwolnień ze względu na COVID-19 oraz w związku z dolegliwościami natury psychicznej. O ile w pierwszym kwartale 2020 roku, czyli na początku pandemii, zwolnienia lekarskie z powodu COVID-19 wystawiono tylko 303 osobom na okres łącznie 4259 dni, to rok później nieobecnych w pracy z tego powodu było 207 tys. Polaków łącznie przez 1,6 mln dni. Zwolnienia z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych wystawiono dla 120 tys. osób na aż 2,3 mln dni. Złe samopoczucie i zmęczenie dolegało 72 tys. osób, co odpowiada 424 tys. dniom. Epizod depresyjny jako powód L4 miało wpisane 65 tys. osób (1,3 mln dni), a inne zaburzenia lękowe to 59 tys. zwolnień, czyli 1,2 mln dni. Łączna liczba wystawionych z powyższych powodów zwolnień wzrosła w ciągu roku o ponad 35 proc. (z 234 tys. do 317 tys.), a liczba dni spowodowanych nimi nieobecności w pracy o 12,5 proc. (z 4,19 mln do 5,23 mln).