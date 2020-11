Pandemia nie powstrzymuje złodziei. Co najczęściej kradną włamywacze?

ROZMOWA Lekarze bioetycy: zmuszanie kobiety do kontynuacji ciąży, gdy płód dotknięty jest wadą letalną, jest równoznaczne z zadawaniem tortur

Zmuszanie kobiety do kontynuacji ciąży w sytuacji, gdy płód dotknięty jest wadą letalną, czyli wadą, która – bez względu na podejmowane leczenie – doprowadzi do jego obumarcia lub przedwczesnej śmieci tuż po narodzinach, jest nieludzkie i równoznaczne z zadawaniem tortur. Stanowi zamach na integralność oraz zdrowie psychiczne i fizyczne kobiety - czytamy w opublikowanym w środę wieczorem stanowisku stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. - Wady rozwojowe to wszystko, co można sobie wyobrazić - mówi prof. dr hab. med. Janusz Limon, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki GUMed członek Komitetu Bioetyki PAN i Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności. - Niektóre są przerażające - na przykład dwugłowe dzieci, bez powłok brzusznych, z pływającymi jelitami, bez nerek. Dramatem są też bezczaszkowce. Albo dzieci mające serce z jedną komorą. Są to dramatyczne wady, które często powodują śmierć wewnątrz łona kobiety, a niekiedy niedługo po urodzeniu