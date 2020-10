Pandemia koronawirusa w Belgii: brakuje lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli i nawet policjantów

Dr Dawid Ciemięga jest zakażony koronawirusem. "Jesteście idiotami". Lekarz krytykuje rząd PiS i antycovidowców

Mam do przekazania jedno - jesteście ponad wszelką wątpliwość idiotami przez duże "I" - grzmi lekarz Dawid Ciemięga, znany pediatr z Tychów walczący z ruchami antyszczepionkowymi i antycovidowymi. Wraz z rodziną jest zakażony koronawirusem. Na własnym przykładzie pokazuje, że Covid-19 to nie jest żadne zwykłe przeziębienie. W mocnych słowach krytykuje rząd Prawa i Sprawiedliwości za bagatelizowanie pandemii koronawirusa. Wskazuje wprost, że zmarnowano kilka miesięcy na przygotowanie się do drugiej fali zakażeń.