Pandemia koronawirusa nie zatrzymała transformacji cyfrowej firm i płynących z niej korzyści dla biznesu

1. Podczas pandemii, między innymi ze względu na gwałtowny wzrost popularności rozwiązań zdalnych, dużo się mówiło – i nadal się mówi – o kwestii bezpieczeństwa danych. Czy wpłynęło to na wzrost popularności chmury w polskich firmach?

Kwestia bezpieczeństwa danych w AWS jest dla nas – i zawsze była – priorytetem. Od wybuchu pandemii wiele firm również zaczęło stawiać tę kwestię na pierwszym miejscu ze względu na wspomnianą przez Pana popularność rozwiązań zdalnych i związaną z nią obawą o niekontrolowane wycieki danych oraz przeciążenie tradycyjnej infrastruktury. Myślę, że te dwa czynniki były kluczowe dla wzrostu popularności chmury w całym regionie CEE, w tym w Polsce. W przeszłości wiele firm obawiało się przejść do chmury właśnie ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Dziś tendencja jest odwrotna: firmy korzystają z chmury, bo wiedzą, że to rozwiązanie gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Do tego z drugiej strony dochodzi skalowalność i uniwersalność chmury.