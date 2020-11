Wbrew przewidywaniom, pandemia koronawirusa nie spowodowała załamania, ani nawet pogorszenia rynku telewizorów w Europie - w 2020 r. sprzedanych zostanie ich tyle samo, co rok wcześniej, będą one większe, inteligentne i będą oferowały wyższą jakość obrazu,.

Wiosenny lockdown zatrzymał nas w domach, a zamknięcie kin i teatrów sprawiło, że konsumenci więcej czasu spędzali przed ekranem telewizora. To pociągało za sobą decyzję o zmianie urządzenia na nowsze i większe.

Europejska pojemność rynku TV dalej wynosi w 2020 r. ok. 36 milionów sztuk, z czego prawie 80 proc. to urządzenia Smart TV, a 65 proc. to telewizory UHD.

W tym roku dwie trzecie sprzedanych w Polsce urządzeń to telewizory Ultra HD, 80 proc. to telewizory Smart TV, a 40 proc. to odbiorniki o przekątnej 55” i większe.