Pandemia koronawirusa. Minister zdrowia Adam Niedzielski zabrał głos ws. aktualnej sytuacji

Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej przypomniał, że przez ostatnie dwa miesiące mieliśmy do czynienia z bardzo dynamicznymi wzrostami liczby zakażeń koronawirusem.

– Od ostatnich dwóch dni widać wyraźnie, że ten proces wyhamował. Te ostatnie dwa dni to jest sytuacja, w której nawet obserwujemy zmniejszenie liczby zakażeń, porównując oczywiście z odpowiednimi dniami w poprzednim tygodniu – mówił.

Dodał, że podobne zjawisko można zaobserwować w przypadku innych parametrów przebiegu epidemii. – Chodzi mi tu przede wszystkim o liczbę zleceń na badania, które są wystawiane przez różne jednostki lecznicze. Tutaj bardzo wyraźnie widzimy, że w stosunku do poprzedniego tygodnia mamy wyhamowanie liczby zleceń (na testy), ta liczba się stabilizuje – powiedział.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że w części regionów odnotowuje się bardzo wyraźne spadki liczby zakażeń. – W województwach opolskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, lubuskim, pomorskim i mazowieckim – to są te województwa, gdzie zmniejszyła się liczba zakażeń w stosunku do poprzedniego tygodnia. W pozostałych województwach jeszcze mamy cały czas do czynienia ze wzrostem liczby zakażeń – mówił.