Pandemia i związany z nią lockdown negatywnie wpłynął na finanse Polaków

Branża gastronomiczna w tragicznej sytuacji. "Zniknie co piąty lokal"

Czwartkowa "Rzeczpospolita" informuje o tragicznej sytuacji branży gastronomicznej. Prowadzona obecnie, z powodu obostrzeń, sprzedaż na wynos czy w dowozie prowadzi zaledwie co piąta firma, co z danych "Rz" przekłada się na wypracowanie góra 10 proc. wcześniejszych obrotów. Gazeta alarmuje, że pracę może stracić nawet 250 tys osób, a co piaty lokal zostanie zamknięty.