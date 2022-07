Pandemia COVID-19. Ekspert dr Norman Swan: Będą miliony zakażeń. Trzeba błagać ludzi, by nie chodzili do pracy OPRAC.: PAP Polska Agencja Prasowa Adam Kielar

Australijski ekspert uważa, że należy wrócić do obowiązkowych maseczek. Arkadiusz Wojtasiewicz

Zdaniem australijskiego eksperta ds. COVID-19, doktora Normana Swana, powinno się "błagać ludzi", by ci nie chodzili do pracy, a także by przywrócono obowiązek zakrywania twarzy. Według specjalisty, cytowanego przez portal news.com.au, obecnie szczepionki nie działają dobrze przeciwko nowym wariantom koronawirusa.