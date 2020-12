Pandemia całkowicie zmieniła rynek. "Przedsiębiorcy walczą na wszystkich frontach"

Natomiast w handlu detalicznym 6 na 10 firm (58,7 proc.) miało problemy z zakłóceniami w łańcuchach dostaw, a ponad połowa badanych przedsiębiorstw nie była przygotowana na te wyzwania. Co czwarta firm z sektora MŚP (około 23,6 proc.) działa w tym sektorze, co jeszcze bardziej eksponuje skalę wiążących się z tym wyzwań.

Pandemia całkowicie zmieniła rynek. Polscy przedsiębiorcy borykają się obecnie z różnymi wyzwaniami, takimi jak zakłócenia w łańcuchach dostaw, dodatkowe koszty związane z koniecznością dostosowania się do ograniczeń wynikających z pandemii, zmniejszony popyt na ich usługi czy produkty oraz – co równie istotne – z brakiem stabilności finansowej swoich biznesów. Wiąże się to z koniecznością walki na wszystkich frontach.

Wszystkie wymienione kwestie wpływają na stabilność finansową małych i średnich przedsiębiorstw. Muszą one przeznaczać dodatkowe środki, by nie tylko dostosować się do ograniczeń i wymagań dotyczących bezpieczeństwa zdrowia, ale także mieć świadomość tego, z jakimi aktualnymi problemami zmaga się rynek. Przekłada się to na konieczność bycia w gotowości i potrzebę elastyczności w działaniach, by uratować swój biznes.

Na co najczęściej skarżą się przedsiębiorcy?

Najgorszą kwestią dotyczącą kryzysu związanego z pandemią COVID-19 jest to, że nikt nie był w stanie tego przewidzieć. Oczywiście, istniały sposoby, by skutecznie przygotować się na niespodziewane sytuacje. Wśród nich wymienić można m.in. dodatkowy budżet na trudne czasy czy zbudowanie strategii antykryzysowej. Jednak światowy kryzys jest czymś, czego nie można przewidzieć. Wydaję mi się, że największą frustrację wszystkich przedsiębiorców rodzi niepewność co do przyszłości, nad którą nie mają kontroli.