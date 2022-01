Palisz węglem? Rząd da ci 1437 zł. Jak starać się o te pieniądze?

Dodatek osłonowy (tzw. osłonowe) to nowe jednorazowe świadczenie pieniężne, które w założeniu ma zrekompensować Polakom wzrost opłat za prąd, ogrzewanie i inne domowe wydatki. Jest on przyznawany za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i wypłacany w dwóch równych ratach:

do 31 marca 2022 r.,

do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek przyznawany jest na wniosek składany w lokalnym urzędzie (można to zrobić także przez ePUAP). Trzeba go złożyć do 31 stycznia, by mieć pewność, że środki zostaną wypłacone do końca marca. Jeśli wniosek zostanie złożony później (do 31 października), pieniądze zostaną wypłacone od razu w całości, a nie w ratach, najpóźniej do 2 grudnia. Wnioski złożone po 31 października nie będą rozpatrywane. O zasady składania wniosków należy zapytać w swoim urzędzie gminy lub dzielnicy.