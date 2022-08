Palikot: Nie będę chował się za immunitetem

Uchylenia immunitetu posłowi PO Januszowi Palikotowi domaga się lubliński radny (były członek Platformy) Piotr Więckowski.

Więckowski dowodzi, że Palikot zniesławił go w "Misji Specjalnej". W programie telewizyjnym opowiadano o budowie centrum handlowego Echo Investment w Lublinie. Niektórzy radni - m.in. Więckowski - przekonywali, że Palikot, forsując inwestycję, naciskał na radnych. Sam Palikot przekonywał w programie, że to Więckowski jako przedsiębiorca zainteresowany był terenem inwestycji i "to jest sprawa dla prokuratury".- Program obejrzało milion ludzi , czuję się opluty, muszę to wyjaśnić - mówi Więckowski.

Palikot zapowiada, że Sejm nie będzie musiał głosować nad pozbawieniem go immunitetu, bo sam się go zrzeknie.

- Chętnie spotkam się z panem Więckowskim w sądzie. Będzie okazja do wyjaśnienia jego interesów - mówi Palikot.