Pałac Saski zostanie odbudowany. "To patriotyczne serce Polski". Pozwolenie na budowę wyda wojewoda. Władze Warszawy protestują

We wtorek 20 lipca odbyło się spotkanie komisji Kultury i Środków Przekazu w celu pierwszego odczytania ustawy o przygotowaniu i realizacji odbudowy m.in. Pałacu Saskiego. Projekt ten został przygotowany przez specjalny zespół powołany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP we współpracy z Biurem Programu "Niepodległa". Ustawa ta to realizacja zobowiązania Andrzeja Dudy z 11 listopada 2018 roku. Wówczas prezydent podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie.

Odbudowa Pałacu Saskiego. "Patriotyczne serce Polski"

Budowle te były nie tylko wizytówką Warszawy, ale i całego kraju. Zostały wyburzone w grudniu 1944 roku, już po Powstaniu, w ramach niszczenia Warszawy. To były jedne z najważniejszych punktów miasta – wskazała sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.

Ustawa zakłada odbudowę także innych budowli, które uległy zniszczeniu podczas wojny. Jak przedstawiono na wtorkowym spotkaniu, inwestorem w przedsięwzięciu odbudowy będzie Skarb Państwa, natomiast przy kancelarii premiera ma powstać Rada Odbudowy, składająca się z ośmiu osób.