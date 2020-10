Pałac Prezydencki. Zaprzysiężenie rządu w wyjątkowych warunkach sanitarnych

Uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu pierwotnie zaplanowana została na poniedziałek. Jednak po tym jak przyszyły minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił, że jest zakażony koronawirusem, premier Mateusz Morawiecki zaapelował do prezydenta, aby ten przełożył ceremonię.

Na kwarantannę, oprócz Czarnka, skierowani zostali także: wicepremier Jacek Sasin, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, odchodzący szef MEN Dariusz Piontkowski i wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

Ostatecznie Andrzej Duda zdecydował, że zaprzysiężenie odbędzie się we wtorek o godz. 14.00, nie w samym Pałacu Prezydenckim, a w jego ogrodach. Ma to umożliwić zachowanie społecznego dystansu i zachować względy bezpieczeństwa.

Część polityków i obserwatorów życia politycznego przekonywała, że ze względu na zakażenie koronaworusem części polityków, ceremonia nominacji ministrów powinna zostać odłożona w czasie.

Poseł PiS Krzysztof Sobolewski przekonywał dziś na antenie TVP1, że uroczystość nominacji powinna się odbyć. - Ze względu na to, że jesteśmy po rekonstrukcji rządu i potrzebne jest, aby kontynuować te działania, które już zostały podjęte przez ministrów. (…) Więc z zachowaniem zasad sanitarnych - oczywiście, z wyłączeniem jednego z ministrów, profesora Czarnka, ale jak to mówią, to się odwlecze, to nie uciecze. Z tego co wiem, uroczystość] odbędzie się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, z zachowaniem dystansu. Kontynuacja rządu musi być i to jest podstawowy argument za tym, aby ta dzisiejsza uroczystość się odbyła – stwierdził polityk.