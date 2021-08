Pakt Ribbentrop - Mołotow. Układ niemiecko - sowiecki, który pogrążył Polskę we wrześniu 1939 r.

Pakt opatrzono tajnym protokołem dodatkowym, którego konsekwencją był de facto IV rozbiór Polski i poszatkowanie Europy Wschodniej. Ceremonii osobiście przyglądał się uśmiechnięty Stalin. Zdawał sobie doskonale sprawę, że zawarty sojusz jest oznacza nadchodzącą wojnę światową.

Podział Europy

To ów tajny protokół jest do dziś przedmiotem największego zainteresowania historyków. Składał się z czterech punktów. W pierwszym zapisano wprost: „W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do państw bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa) północna granica Litwy stanowić będzie jednocześnie granicę stref interesów Niemiec i ZSRR. W związku z tym obie strony uznają zainteresowanie Litwy w stosunku do rejonu Wilna”.

Drugi punkt dotyczył bezpośrednio Polski: „W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do Państwa Polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRR przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narwi, Wisły i Sanu".

Punkt trzeci, odnoszący się do obszaru tzw. Europy Południowo-Wschodniej. Strona sowiecka podkreśliła w nim swoje zainteresowanie rumuńską Besarabią, natomiast strona niemiecka wyraziła „całkowity brak zainteresowania”, co do tych terenów. W ostatnim punkcie dokumentu stwierdzano: „Niniejszy protokół będzie traktowany przez obie strony, jako najściślej tajny”.

Aneks do tajnego protokołu odnosił się do kwestii polskiej i głosił, że „Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu”.