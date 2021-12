Pakistan: Pracownicy pobili i spalili swojego dyrektora. Aresztowano już ponad sto osób (WIDEO)

Dyrektor jednej z fabryk w Sialkot w Pakistanie został bestialsko zabity przez pracowników.

Tłum bił go najpierw kijami, potem spalił pochodzącego ze Sri Lanki Priyantha Kumara. Mężczyzna miał się dopuścić bluźnierstwa. Oskarżono go o zerwanie ze ściany religijnego plakatu i wyrzucenie go do kosza.