Pakistan. 16 osób nie żyje po tym, jak zostały uwięzione w swoich samochodach

W pakistańskim mieście Murree śnieg nie pojawia się często. Dlatego też tysiące osób pojechało tam, by skorzystać z okazji i zobaczyć jak wyglądają nowe, zimowe krajobrazy. Śnieg padał tam od wtorku. Doprowadziło to do katastrofy

- Co najmniej 16 osób zginęło, uwięzionych w swoich samochodach przez śnieg w pobliżu Murree, górskiego miasta w północnym Pakistanie - ogłosił w sobotę minister spraw wewnętrznych tego kraju szejk Raszid Ahmed.

Dodał, że armia pracuje nad uwolnieniem innych turystów, którzy cały czas uwięzieni są w samochodach.

Według rzecznika policji w Murree, w ciągu ostatnich trzech dni do tego miasta, położonego około 70 kilometrów od stolicy Islamabadu, wjechało ponad 100 tysięcy samochodów.

O powstrzymanie się od przyjazdu do miasta apelował między innymi premier Imran Khan: