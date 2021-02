Pakiet Praw Kobiet. Platforma Obywatelska przedstawiła stanowisko partii ws. aborcji. Komentarze polityków

Platforma Obywatelska opowiedziała się za liberalizacją prawa do przerywania ciąży. Przedstawiciele partii zaprezentowali "Pakiet praw kobiet". - Aborcja powinna być dostępna do 12. tygodnia w szczególnie trudnych sytuacjach osobistych, po spełnieniu określonych warunków, takich jak konsultacja z psychobiologiem i lekarzem, to kobieta powinna podjąć osobistą decyzje o przerwaniu ciąży, a prawo musi jej to umożliwić - tłumaczyła posłanka Ewa Leszczyna. Stanowisko PO skomentowali politycy innych partii.

Lider PO Borys Budka stwierdził, że zdaniem partii państwo powinno szczególną wagę przywiązywać do opieki polskich kobiet. - Jesteśmy zdania, że kobieta musi czuć się bezpiecznie, a państwo powinno gwarantować kompleksową opiekę, by kobieta mogła świadomie i bezpiecznie podejmować decyzję o swojej przyszłości, w tym o macierzyństwie – mówił.

Budka dodał, że PO „jest i będzie zawsze partią szeroką”. - Zawsze będziemy szanować wolność wyboru i zawsze w sprawach światopoglądowych każdy będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem – stwierdził.

Pakiet praw kobiet Jak wyjaśniła posłanka Izabela Leszczyna partia przygotowała „Pakiet praw kobiet”, który składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest „bezpieczeństwo kobiet”, rozumiane m.in. jako zagwarantowanie przez państwo edukacji seksualnej, bezpłatny dostęp do antykoncepcji, dostęp do antykoncepcji awaryjnej, finansowanie badań prenatalnych, bezpłatny dostęp do leczenia metodą in vitro oraz systemowe wsparcie finansowe i medyczne rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami.

Drugim elementem „Pakietu praw kobiet” jest „nowa umowa społeczna”. - Powinna ona odrzucać skrajności prawicowe i lewicowe, po to, aby chcieli akceptować ja Polki i Polacy. Taką umowę, która będzie mogła zaakceptować większość społeczeństwa – mówiła parlamentarzystka. Dodała, że ten drugi element „jest konieczny po tym jak PiS zrujnował kompromis aborcyjny”. Aborcja do końca 12. tygodnia w wyjątkowych przypadkach Posłanka tłumaczyła, że zdaniem PO, aborcja powinna być dostępna do 12. tygodnia w szczególnie trudnych sytuacjach osobistych, po spełnieniu określonych warunków, takich jak konsultacja z psychobiologiem i lekarzem, to kobieta powinna podjąć osobistą decyzje o przerwaniu ciąży, a prawo musi jej to umożliwić. Zachowanie trzech przesłanek Nim Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok, aborcja mogła być przeprowadzona w trzech przypadkach: ciężkiego upośledzenia lub choroby płodu, w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki oraz w przypadku, kiedy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, czyli np. jest efektem gwałtu.

Posłanka Małgorzata Kidwa-Błońska poinformowała, że PO chce aby „te trzy przesłanki, które obowiązywały w poprzedniej ustawie obowiązywały dalej”. - Ale dajemy możliwość dopuszczenia terminacji ciąży w wyjątkowych sytuacjach, po spełnieniu warunków, do 12 tygodnia – powiedziała. Lewica podzielona ws. deklaracji PO Parlamentarzyści Lewicy w różny sposób zareagowali na deklarację Platformy. Przychylnie odniosła się do niej np. posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Gratuluję posłankom Platformy pierwszego kroku w kierunku praw i wolności kobiet. Trzymam kciuki za odwagę do kroków kolejnych. I za to, by prowadziły do zaufania kobietom. Bo kobiety wiedzą, co robią! Niech moc będzie z Wami, na pohybel z "konserwatywnymi kotwicami"! - napisała na Twitterze.

Nieco bardziej stonowana była Anna Żukowska. - W warstwie deklaratywnej - krok we właściwą stronę - aczkolwiek trochę asekuracyjny. W praktyce - oby nie wyszło w głosowaniu jak ze związkami partnerskimi. W każdym razie gratuluję Platformie otworzenia oczu i wyciągnięcia wniosków z tego co widzi dookoła – stwierdziła posłanka.

Oświadczenie PO nie przypadło za to do gustu posłance Beacie Maciejewskiej. - Przerywanie ciąży wg PO tylko w „szczególnie trudnych sytuacjach”. PO nie uznaje prawa kobiet do samodecydowania. Nic nowego. Ciągle te same gadki-szmatki. Tymczasem Polki zasługują na takie same prawa jak Europejki. Stańcie w końcu po stronie kobiet – apelowała w mediach społecznościowych.

Koalicjanci PO chwalą decyzje partii Oświadczenie PO ws. aborcji pochwalają za to partie wchodzące w skład Koalicji Obywatelskiej. - Inicjatywa Polska zawsze opowiadała się za prawem do wyboru, dobrą edukacją seksualną, dostępną antykoncepcja, legalna aborcja, refundowanym in vitro. To dobrze że największa partia opozycyjna dziś jasno po stronie Polek – oświadczyła Barbara Nowacka.

- Jako Zieloni od 2003 r. niezmiennie jesteśmy za poszanowaniem prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, które oznacza decydowanie o tym czy, kiedy i ile mieć dzieci. Dalej walczymy o to, aby bezpieczna, bezpłatna i legalna aborcja do 12 tygodnia ciąży w Polsce stała się faktem – oświadczyła z kolei posłanka Małgorzata Tracz.

- PiS wysadził „kompromis” 1993, to teraz trzeba zbudować szeroką koalicję poparcia dla poszerzenia prawa wyboru dla kobiet. Witamy PO na pokładzie – napisała Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej.

Lichocka: PO za aborcją na życzenie do 12 tygodnia. Cała reszta to teatr Oświadczanie PO skomentowała w mediach społecznościowych także Joanna Lichocka. - Pani Kidawa-Błońska mówi o "determinacji ciąży" do 12 tyg oraz o tym, że "dyskutowaliśmy we własnym gronie i dlatego ta dyskusja była tak cenna" – ironizowała posłanka PiS.

I dodała: - PO opowiedziała się za aborcją na życzenie do 12 tygodnia. Cała reszta to teatr.

Wyrok TK Pod koniec października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczalność przerwania ciąży w przypadku ciężkiego upośledzenia lub choroby płodu jest niezgodna z Konstytucją. Oznacza to usunięcie z prawa polskiego przepisu, który na to pozwalał.

Aborcja pozostanie dopuszczalna w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki oraz w przypadku, kiedy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, czyli np. jest efektem gwałtu. Zgodnie z dzisiejszą decyzją TK, w przypadku zagrożenia urodzeniem dziecka ciężko chorego lub bez szansy na przeżycie, jest sprzeczna z Konstytucją. O zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą tzw. ustawy antyaborcyjnej wnieśli parlamentarzyści PiS. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego spowodował liczne antyrządowe protesty w wielu miastach Polski, które trwają do dziś.

Polska gastronomia umiera. Tysiące osób straci pracę