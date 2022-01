Padł kolejny rekord zakażeń. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane Małgorzata Puzyr

W porównaniu do ubiegłego tygodnia to skok o 128 proc. - poinformował na antenie Radia Plus wiceminister zdrowia Waldemar Kraska Fot. UCK Opole

Dzisiejszy wynik, jeśli chodzi o liczbę zakażeń koronawirusem, to 36 665 osób. To bardzo wysoki wynik. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to skok o 128 proc. - poinformował na antenie Radia Plus wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. MZ podało, że na COVID zmarło 248 osób.