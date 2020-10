Owsiak nie zgadza się na oddanie dla chorych na Covid łóżek kupionych przez WOŚP. Mają służyć psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej

Dodał, że obawia się, iż przekazane łóżka nigdy nie wróciłyby już na swoje miejsce. Podobne obawy ma co do oddziału geriatrycznego Szpitala Wolskiego w Warszawie. Jak informuje Owsiak, wojewoda mazowiecki przekształcił 34 łóżka z tamtego oddziału na walkę z Covid. - Z ogromnym żalem, ale staraliśmy się zrozumieć tę wyjątkową decyzję. Myśleliśmy, że to jednorazowe zdarzenie w obliczu rosnących potrzeb walki z pandemią - pisze szef Wielkiej Orkiestry. Teraz obawia się, że tamte łóżka nigdy już nie wrócą do swego pierwotnego przeznaczenia.