Otwock. Jak żyje się w czerwonej strefie? "Nie wszyscy noszą maseczki"

Otwock trafił na listę powiatów należących do "strefy czerwonej". Oznacza to, że od soboty mieszkańców miasta obowiązują dodatkowe obostrzenia. Jak radzą sobie z tą sytuacją? Czy wszyscy przestrzegają dodatkowych zasad bezpieczeństwa? Pojechaliśmy to sprawdzić.

W sobotę 3 października Otwock, miasto oddalone 20 kilometrów od Warszawy, zameldował się w tzw. "czerwonej strefie". Oznacza to, że liczba chorych na koronawirusa jest tam jedna z najwyższych w kraju. Jak żyje się w mieście z ograniczeniami sanitarnymi? - Przed kościołem wierni zachowują odpowiednią odległość od siebie. Wszyscy mają też maseczki - tłumaczy nasz reporter, który w niedzielę sprawdzał jak w rzeczywistości wygląda życie w Otwocku po znalezieniu się w "czerwonej strefie". W innych miejscach w Otwocku tak dobrze już nie jest. Mniej więcej połowa spacerowiczów zasłania usta i nos. Pozostali się tym nie przejmują. Nie wszędzie można również znaleźć informacje o tym, że znajdujemy się w "strefie czerwonej". Brakuje informacji na dworcu i w głównych punktach miasta. Nasz reporter znalazł jedynie kilka plakatów o konieczności życia w rygorze sanitarnym, które zawieszono na słupach informacyjnych. Opustoszały główne miejsca w Otwocku. W parkach jest pusto, tak samo w okolicach ratusza i na dworcu. Mieszkańcy - mimo ładnej pogody - woleli zostać w domu. Zrezygnowali ze spaceru, a także z wizyty w restauracji. Przypomnijmy, że zgodnie nakazami Ministerstwa Zdrowia, osoby przebywające w "strefie czerwonej" muszą stosować się do dodatkowych obostrzeń. To przede wszystkim noszenie maseczki - także w przestrzeni publicznej oraz większe restrykcje w środkach transportu publicznego. Wszystkie obostrzenia dla "strefy czerwonej" publikujemy poniżej (na podstawie informacji Urzędu Miasta Otwock): Noszenie maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej;

Wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności;

Zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych;

Limit w lokalach gastronomicznych: 1 osoba na 4 mkw;

Limity w siłowniach i centrach fitness to 1 osoba na 10 metrów kwadratowych;

W kinach, w tym w otwockim kinie „Oaza” będzie obowiązywać limit 25 procent zajętych miejsc;

Zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos;

Wydarzenia religijne w budynku/kościele - 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego + obowiązek zakrywania ust i nosa;

Wydarzenia religijne odbywające się na zewnątrz – 150 osób na zewnątrz + obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od dystansu);

Wesela i inne uroczystości „rodzinne” – limit 50 osób z wyjątkiem obsługi;

Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju – limit 50 osób z wyjątkiem obsługi;

Zakaz organizowania kongresów i targów;

Transport zbiorowy – 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego;