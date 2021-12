Otwarto centrum prasowe dla dziennikarzy relacjonujących sytuację na granicy

W Centrum Prasowym na polsko-białoruskiej granicy pojawili się dziś rzecznik rząd Piotr Müller oraz wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

– W ciągu ostatnich miesięcy mamy do czynienia z działaniami hybrydowymi realizowanymi przez reżim Łukaszenki. Widzimy to na granicy i w sztucznych ruchach migracyjnych, wspieranych przez Rosję – mówił rzecznik rządu. Jak podkreślał, działania te to nie tylko wojna hybrydowa, ale również również dezinformacja.

– Te działania to również obserwowane przez nas i naszych sojuszników działania mobilizacji wojsk na terenie Białorusi czy Rosji. Budzą one nasz uzasadniony niepokój – podkreślał Müller. Polityk wskazywał na bardzo trudną sytuacją geopolityczną naszego kraju.

– To wszystko powoduje, że naszymi wyzwaniami są wyzwania związane z bieżącym informowaniem oraz walką z dezinformacją. Z tego też tytułu spotykamy się dzisiaj tutaj, będziemy podejmować działania informacyjne w pobliżu granicy. Również dzisiaj pierwsze ekipy medialne będą miały dostęp do pasa przygranicznego. W związku z tym nasze spotkanie oraz cały ciąg działań komunikacyjnych, które chcemy podejmować. Chcemy wyjaśniać tę sytuację, która ma miejsce w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej – wskazywał rzecznik.