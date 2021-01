Otwarte restauracje w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i innych miastach Polski. Lista lokali, które przystąpiły do akcji #otwieraMY

NOWE Sukienki na 2021 r. Jakie modele sukienek będą modne w tym sezonie? Zobacz garść inspiracji 18.01.2021

Sukienki w 2021 r. - zarówno te na wesela lub na inne okazje – mają kojarzyć się z energią, pozytywnym myśleniem i siłą witalną. W 2021 r. mamy być optymistami. Zostawmy za plecami wszystkie smutki i zabawny się ognistymi, intensywnymi barwami. Ponadto w 2021 r. nie powinnyśmy ograniczać się w fasonach – duże, wyraziste wzory, ciekawe wykroje, etniczne printy to coś, co z pewnością wtargnie do ulicznej mody w 2021 r.