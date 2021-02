Otwarcie siłowni. Branża ma pomysł jak to zrobić. "Zamknięcie obiektów sportowych przyniosło więcej szkody niż pożytku"

Jak wyjaśniał Wróblewski, znacznie lepszym pomysłem byłoby stworzenie "pewnych warunków przewidywalnych", jakie musi spełniać siłowania. Przypomniał także, że już dużo wcześniej rząd narzucił pewne rygory sanitarne, obostrzenia, które miały obowiązywać na siłowaniach i wielu przedsiębiorców ponosząc niemałe koszty dostosowała się do tego. - Ci którzy się dostosowali, zostali ukarani, pieniądze zostały wydane na marne i to jest ten brak przewidywalności- mówił.

- Pomoc rządowa nie pokrywa naszych strat. nie możemy mówić nawet o większość tych strat, bo nikt nie wymaga od rządu, żebyśmy mieli takie same dochody, jak mieliśmy wcześniej- skomentował rządowa pomoc Wojciech Szwarc, Członek Zarządu Benefit System SA. - Z pierwszej Tarczy PFR skorzystało 25- 20 proc. przedsiębiorstw z naszej branży, z drugiej skorzysta mniej więcej tyle samo- mówił.

Jak tłumaczył branża chce działać, Szwarc przyznał, że wiele klubów które się otworzyło i ciągle się otwiera, robi to w większym rygorze sanitarnym, niż było to wcześniej narzucone. - Jeśli ja jestem właścicielem klubu fitness i nie zapewnię bezpieczeństwa w moim klubie, to moi klienci do mnie nie przyjdą- przyznał.